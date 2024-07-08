الإثنين 08 يوليو 2024
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رياضة

الدوري المصري، مابولولو يقود تشكيل الاتحاد أمام بيراميدز

الاتحاد السكندرى،
الاتحاد السكندرى، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز في الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد أمام بيراميدز 

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: 

المهدي سليمان وسيف تقا وخالد الغندور وأحمد ميسي وكريم الديب ومور سيلفو وشريف رضا وأحمد عيد وإسلام أبو سليمة وفرانك الان ومابولولو. 

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

 يسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية بعدما تعادل فى آخر مباراتين أمام الداخلية وطلائع الجيش وتوقف رصيد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز العاشر.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بيراميدز الذي يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري في صناعة الشرس مع الاهلي.

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري 

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

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