شبانة: أحمد رفعت كان يعاني من عيب خلقي في القلب، ويجب محاسبة وكيله

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الكرة المصرية تعيش أسبوعا حزينا بعد وفاة أحمد رفعت، والذي كشفت وفاته العديد من الأزمات منها الإهمال والمزايدات والمتكاسلين، ومحاولات ظهور البعض بدموع زائفة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه “بوكس تو بوكس”: "سأقول بعض الأمور والحقائق حتى لو كان هناك البعض يرى الأمور بشكل مختلف، لقد جعلنا وفاة أحمد رفعت "جريمة قتل"، وتم إطلاق الاتهامات عن طريق البرامج والسوشيال ميديا، ولكن لم يقترب أحد من الحقيقة، وأن يتم الحديث مع الأطباء الذين تولوا علاج اللاعب.. وهل قلبه توقف من الحزن أم لسبب طبي!!".

أحمد رفعت كان يعاني من مشكلة في القلب وعيب خلقي

وأضاف: "الجميع سار على وتيرة الحزن واللعب على وتر الإنسانية والعواطف والمشاعر لاكتساب شهرة فقط، لكن الحقيقة التي أعلمها منذ شهرين بأن اللاعب يعاني من مشكلة في القلب وعيب خلقي، وعندما علمتُ ذلك رفضتُ الحديث عنه في الإعلام للمحافظة على شعور اللاعب بعدما قام من الانتكاسة الأولى ورغبته القوية في اللعب مرة أخرى، وعدم اقتناعه بأنه من المستحيل أن يعود للملاعب، فهو كان يعاني من عيب خلقي في الشريان التاجي".

وأكمل: "الدكتور أحمد الكرداني طبيب القلب أكد أن رفعت كان يعاني من جلطة بالشريان التاجى الخلفي للقلب، وكان يعاني من ضعف خلقي في عضلة القلب غير معروف سببه نتيجة عوامل جينية، والذي يحدث غالبا نتيجة زواج الأقارب.. وبعد تحسن اللاعب في المستشفى كان يتم متابعة حالته بجهاز من الأجهزة الحديثة اسمه "تيلميترى"، وهو جهاز يتابع المريض عن بعد، وكان حالته مستقرة وسبب وفاته هو اضطراب مفاجئ لضربات القلب".

وتابع شبانة: "لم يتم الحديث مع الأطباء مطلقا، ونريد أن تسير الأمور لاتهام أحمد دياب ثم أحمد شوبير وغيرهم فقط، قد يكون هؤلاء أخطأوا، ولكن لا أدافع عنهم ومن يخطئ يحاسب، وأنا سعيد بقيام الوزير بتشكيل لجنة قانونية لمحاسبة الجميع، ويجب محاسبة وكيل أعماله نادر شوقي، الذي خرج للظهور إعلاميا بعد وفاته، ولكنه ظل صامتا لفترة طويلة على مدار عام كامل.. وأين كان نادر شوقي من تلك الأزمات ولم يقم بتسهيل الأمور والحصول على التصريح؟!!".

البعض يقول إن رمضان صبحي قد يتعرض لما حدث لرفعت

وأردف: "هل نادر شوقي لم يتقاضَ أموالا من انتقاله للوحدة، فبدلا من ذلك كان عليه أن يقوم بالنصح، واللاعب كان يعاني من عيب خلقي في عضلة القلب، وهذا الكلام أعلمه منذ شهرين.. والجميع يجب أن يحاسب والأمر ليس بالدموع ولا دغدغة مشاعر الناس، لدرجة أن البعض أصبح يقول إن رمضان صبحي من الممكن أن يتعرض لما حدث لرفعت، وأنقذوه من قصة المنشطات".

واستطرد محمد شبانة: "هناك البعض يزايد على حساب أحمد رفعت، ولا أعرف ماذا يريدون أن يقولوا للرأي العام، هل أنت كنت تعلم أنه عنده تجنيد وتريد أن يحترف بالخارج فأنت مشارك فيما حدث له.. هل الناس تريد أن تقول إن أحمد دياب وشوبير هما سبب ما حدث لرفعت".

وأكد: "رفعت كان عنده عيب خلقي ولم يكن غير معروف، وهو يلعب منذ عشر سنوات، وربنا أراد أن تحدث له الانتكاسة في وقت معين، رفعت سافر بشكل غير قانوني ورجع مصر وقام بتظبيط أموره، ولعب في الموسم الحالي مع ناديه، الجميع يجب أن يحاسب، والوكيل يجب محاسبته لأنه ساعده في التحايل على القانون والاحتراف بشكل غير قانوني".