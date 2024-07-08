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رياضة

في الجنة يا رفعت، جماهير الأهلي تقف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت (فيديو)

الأهلي أمام طلائع
الأهلي أمام طلائع الجيش، فيتو

حرصت  جماهير الأهلى على الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت خلال مباراة المارد الأحمر أمام نادي طلائع الجيش، اليوم الإثنين، المقامة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

كما رصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب اللقاء هتاف جماهير الأهلي لأحمد رفعت حيث هتف الجمهور “فى الجنة يا رفعت”. 

تشكيل  الأهلي لمباراة طلائع الجيش في الدوري 

وجاء تشكيل الأهلي مكون من: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.‏

 تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي في الدوري 

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي مكونا من: 

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

 خط الوسط: علي حمدي، أحمد زولا،  تشيكا.

 خط الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، أحمد متعب

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كلا من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ترتيب الأهلي  في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

ترتيب طلائع الجيش في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة.

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في الجنة يا رفعت، رسالة مشجعي النادي الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش

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