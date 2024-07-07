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رياضة

نادر شوقي: ندمت على انضمام أحمد رفعت لفيوتشر

نادر شوقي وأحمد رفعت،
نادر شوقي وأحمد رفعت، فيتو

كشف نادر شوقي وكيل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، كواليس ما حدث للاعب قبل وفاته.

ندمت على انضمام أحمد رفعت لفيوتشر

وأكد وكيل اللاعب: "أحمد رفعت كان إنسانًا محترمًا، شخص كتوم جدًا، تعرفنا على بعض أثناء فترة تواجده في صفوف المصري، وندمت أنني وافقت على انضمامه لنادي فيوتشر".
وقال نادر شوقي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "أنا أتيت إلى هنا لأنه يوجد شيء في رقبتي، يجب أن يعلم الجميع الحقيقة، كنا نرتب للسفر خارجيًا لمعرفة أسباب ما حدث له".

وأردف: "كان يكتم في نفسه عند حدوث مشكلة خارج الملعب، رفعت تحدث معي أول أمس وكنا نرتب لسفرنا إلى ليفربول وميلان من أجل معرفة حالته الصحية".

وأكمل: "أحمد رفعت كان على قوة فيوتشر، تمت إعارته لنادي الوحدة الإماراتي، وكان لا يحق له الخروج خارج البلاد، أحمد دياب قال إن تصريح السفر الخاص به قانوني، لكن اكتشفنا عكس ذلك بعد انتقاله للوحدة، وتألق في أول وثاني شهر وبعد ذلك مستواه بدأ يتراجع، وعلم بعد ذلك أن موقفه غير قانوني وقلق على نفسه".

واستطرد: "الوحدة الإماراتي فسخ تعاقده مع رفعت بعد تراجع أدائه بسبب تفكيره في مشكلة السفر، وظل حوالي شهرا في الإمارات بدون لعب كرة ويصرف من جيبه الشخصي بعد فسخ تعاقده".

وقال: "منذ سقوطه حتى ظهوره على التلفزيون لم يتحدث معه أحد من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة باستثناء حازم إمام".
وأتم: "كنت أتمنى أن يلعب أحمد رفعت 10 دقائق بعد أزمته الصحية ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك".

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نادر شوقي وكيل أحمد رفعت مودرن سبورت فيوتشر الوحدة الإماراتي

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