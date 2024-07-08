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أخبار مصر

مدبولي يكشف خطة حل أزمة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «قطعنا شوطًا كبيرًا في البنية التحتية للصحة والتعليم».

موضحًا أنه تم حل جزء كبير من المشاكل لأعداد المدارس والجامعات والمستشفيات.

 

مدبولي: هناك طفرة عائلة في المنشاَت 

وأوضح «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك طفرة هائلة في عدد المنشآت التي كانت مطلوبة، وهذا الأمر يعد خطوة أولى؛ لأن الأهم هو أن الخدمة التي تقدم للمواطن تكون على أعلى مستوى من حيث الكم والجودة.

 

مصطفى مدبولي: تقديم خدمات الصحة والتعليم بأعلى مستوى للمواطن

وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتم العمل على تقديم خدمة للمواطن على أعلى مستوى بقطاعي الصحة والتعليم.

مصطفى مدبولي من مجلس النواب اليوم، فيتو

 

مدبولي: لدينا خطة بأفكار غير تقليدية لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب بالمدارس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقليل من متوسط أعداد التلاميذ في الفصول هو هدف وحلم للحكومة تعمل عليه، وهناك بعض المحافظات التي يتجاوز به عدد الطلاب في الفصل الواحد أعداد كبيرة جدًا، مشددًا على أن هدفهم هو القدرة على حل هذه المشكلة خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح، أن لديهم خطة خلال الفترة المقبلة لحل أزمة زيادة أعداد الطلاب في الفصول بالمدارس، مؤكدًا أن هدفهم حل المشكلة ليس فقط ببناء مدارس جديدة للطلاب ولكن الاهتمام بالأفكار.

وأشار إلى أن هناك أفكار أخرى غير تقليدية، مشددًا على أن يتم العمل على الوصول بمتوسط عدد الطلاب في الفصول والمدارس على المستوى العالمي.

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