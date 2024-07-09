أهمية زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا.. التعاون الهندي الروسي بمجالي الطاقة والدفاع أبرز القضايا.. والزعيمان يناقشان الضغط الأمريكي على نيودلهي للابتعاد عن موسكو

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، إلى موسكو، ليبدأ زيارته الأولى إلى روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تسعى الهند إلى الحفاظ على تحالفها التقليدي مع موسكو، ومواصلة استراتيجيتها بالتموضع باستقلالية على الساحة العالمية.

وذكر مكتب مودي، في بيان "أتطلع إلى استعراض تعاوننا الثنائي مع صديقي فلاديمير بوتين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والعالمية"

وتعد روسيا هي مزود رئيسي للأسلحة والنفط بأسعار جيدة إلى الهند، رغم أن مواجهتها مع الغرب وتقاربها مع الصين في إطار النزاع بأوكرانيا، تركا أثرًا على علاقاتها مع نيودلهي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فأن مودي سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تطوير العلاقات الروسية الهندية الودية تقليديًا، وكذلك جدول الأعمال الدولي".

الولايات المتحدة تحاول تعزيز العلاقات مع الهند لمواجهة الصين وروسيا

و في السنوات الماضية، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، إلى تعزيز العلاقات مع الهند لمواجهة نفوذ الصين المتزايد بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والضغط علي نيودلهي للابتعاد عن موسكو.

إدارة بايدن، فيتو

ولم تتخذ نيودلهي موقف واضح، حيث لم تُدِن علنًا الهجوم الروسي على أوكرانيا، وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد موسكو.

الكرملين: مودي وبوتين سيجريان مباحثات مكثفة

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيجريان محادثات مكثفة غدا الثلاثاء، سواء بشكل فردي أو مع الوفود، لكنهما لن يدليا بأي تصريحات للصحافة بعد ذلك.

مودي وبوتين، فيتو

وقال المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي: "عند الظهر، سيبدأ بوتين ومودي الحديث، ونتوقع أن تكون هناك محادثة خاصة، بالإضافة إلى محادثات روسية هندية على إفطار رسمي".

وذكر بيسكوف: "من غير المتوقع إجراء أي مؤتمرات مشتركة مع وسائل الإعلام، لكننا نتوقع تبادلا موسعا لوجهات النظر في الجلسات الخاصة والممتدة، وهو ما سيعوض إلى حد كبير نقص البيانات لوسائل الإعلام".

وفي حديث بيسكوف عن الاجتماع غير الرسمي المتوقع بين بوتين ومودي في وقت لاحق من هذا المساء، لم يوضح مكان انعقاده بالضبط، كما أنه لم يذكر أوكرانيا في المحادثات المقبلة.

وتعهد المتحدث باسم الكرملين "قبل انعقاد الاجتماع، من الصعب الحديث عنه، سنبقيكم على اطلاع بكل التفاصيل".

أهمية زيارة مودي إلي روسيا

في المقابل، قالت صحيفة "إنديان إكسبريس"، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا تظهر أهمية العلاقات بين البلدين في مجالي الطاقة والدفاع.

وأضافت الصحيفة " إن زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى روسيا تظهر أهمية العلاقات الثنائية، خاصة في مجالي الطاقة والدفاع، مضيفة أنه "باختياره روسيا كأول زيارة ثنائية له بعد أداء اليمين الدستورية، كسر مودي التقليد المتمثل في سفر رئيس وزراء الهند الجديد أولًا إلى دولة مجاورة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوقعات تشير إلى "زيارة مهمة وواسعة النطاق" وأن الزعيمين سيكونان قادرين على التحدث بشكل غير رسمي، في حين، قال مساعد الرئيس الروسي للشئون السياسية، يوري أوشاكوف، إن الكرملين "يولي أهمية قصوى لهذه الزيارة".

وتعد زيارة مودي إلى روسيا هي أول رحلة خارجية يقوم بها بعد توليه منصب رئيس الوزراء الهندي للمرة الثالثة على التوالي، ولكن سبق أن سافر مودي إلى روسيا عام 2019 لزيارة فلاديفوستوك، بينما كانت آخر رحلة لمودي إلى موسكو العاصمة في عام 2015.

زيارة مودي تتزامن مع هجوم موسكو علي كييف

وجاءت زيارة مودي متزامنة مع هجوم صاروخي روسي علي أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الإثنين عن مقتل 31 شخصا وإصابة نحو 50 اخرين في قصف صاروخي روسي علي أكرانيا صباح اليوم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، إن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف أوكرانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ