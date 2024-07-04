الخارجية الهندية: رئيس الوزراء مودي يزور روسيا الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لشبة سكاي نيوز.
وقالت الوزارة في بيان إن مودي سيزور البلاد لمدة يومين اعتبارًا من يوم الاثنين القادم بدعوة من بوتين، حيث سيستعرض الزعيمان العلاقات الثنائية المتطورة بين بلديهما ويناقشان القضايا الإقليمية والعالمية.
الكرملين يرتب لزيارة مودي لروسيا
ويوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا في ترتيباتها النهائية.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي: سنعلن بالاتفاق مع أصدقائنا الهنود بعد وقت قصير عن موعد هذه الزيارة، ولا يسعني إلا أن أؤكد لكم مرة أخرى أن الاستعدادات للزيارة في مرحلتها النهائية، مؤكدا أن هذه الزيارة مهمة جدا.
الكرملين: قضايا الأمن العالمي علي راس جول زيارة مودي لروسيا
وأردف بيسكوف أن لدي بلاده شراكة قوية مع الهند، لذا فإن الشؤون الإقليمية وقضايا الأمن الإقليمي والأمن العالمي تكون دائما على رأس جدول الأعمال، بالإضافة التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين دائما أحد القضايا الرئيسية التي تتم مناقشتها.
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