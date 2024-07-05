بوتين يكشف شروطه لوقف الحرب في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن شروطه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

شروط بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وقال بوتين: “إن شرط إنهاء الحرب هو خروج جميع القوات الأوكرانية من جمهورية دونيتسك ولوجانسك ومحافظتي خيرسون زاباروجيا”، لافتا إلى أن تحقيق مبادرة السلام الروسية التي طرحت منذ فترة قصيرة، من شأنه أن يوقف "الأعمال القتالية".

وخلال مؤتمر صحفي في نهاية اللقاء، قال بوتين: إنه تم تبادل الأراء حول الموضوعات المهمة بكل صراحة بما في ذلك حول النزاع في أوكرانيا، والحديث عن السبل المحتملة لتسوية هذا النزاع.

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