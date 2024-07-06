السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران

بوتين،فيتو
بوتين،فيتو

هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس مسعود بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

زيادة مستوي التعاون في ايران

وعبر الرئيس الروسي في برقية التهنئة عن تطلعه لزيادة مستوى التعاون مع إيران في كافة المجالات.

وأضاف بوتين: "آمل أن تسهم نشاطاتكم كرئيس في زيادة توسيع التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات لصالح شعبينا الصديقين، بما يخدم تبسيط الأمن والاستقرار الإقليميين".

وتمنى بوتين للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان النجاح في مهامه ووافر الصحة والازدهار.

 

فوز المرشح مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

 

 وقت سابق من اليوم السبت أعلنت لجنة الانتخابات فوز المرشح مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

 وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن "الشعب اختار بزشكيان ليكون الرئيس التاسع للبلاد".

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، ومنافسه سعيد جليلي حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا".

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