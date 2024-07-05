الرئاسة التركية: موعد زيارة بوتين إلى أنقرة لم يتحدد بعد

أعلنت الرئاسة التركية أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم يتحدد بعد.

أمس، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إنه لم يتحدد بعد موعد معين للقاء الزعيمين وأن التنسيق بهذا الصدد يتم عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك وفقا لشبكة «روسيا اليوم».

لقاء بوتين وأردوغان

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون أمس الخميس في أستانا أنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا في المستقبل القريب.