اللواء طارق مرزوق: إجمالي لحوم إطعام الطعام التي وصلت الدقهلية 71 طنا

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية يرافقه فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور اسامه الازهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن

إجمالي لحوم إطعام الطعام 71 طنا



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 71 طنا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء مرزوق أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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