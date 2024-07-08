قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى محافظة شمال سيناء الجمعة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (5-6 محرم 1446هـ )، الموافق(11- 12/7/2024م)، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " لا تحزن إن الله معنا "، وذلك على النحو التالي:

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء إلى شمال سيناء



م الاسم الوظيفة المسجد - موقعه – الإدارة

1. الشيخ / كرم محمد علي فراج إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة السلام - الكيلو 17 - الشيخ زويد 2

الجورة

2. الشيخ/ محمود إسماعيل أحمد عبدالحكيم واعظ بالأزهر الشريف الوفاق القديم - قرية الوفاق - رفح 2

3. الشيخ / محمد الشحات السيد موسى باحث شرعي بدار الإفتاء الأنصار – البرث - رفح 2

4. الشيخ/ أحمد على نصر محمد واعظ بالأزهر الشريف سيدنا أبو ذر الغفاري - ( رضى الله عنه )

الجورة - الشيخ زويد 2 - الجورة

5. الشيخ / صبري مرعي هاشم سيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة أولاد سليمان – الظهير - الشيخ زويد 2

الجورة



6. الشيخ / محمد عبد العظيم محمود عبد الجواد باحث شرعي بدار الإفتاء أبو سنجر – العجرة - رفح 2

7. الشيخ / محمد عبد اللطيف محمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة سيدنا أبو هريرة - ( رضى الله عنه )

شبانة - رفح 2

8. الشيخ/ محمود عبدالحميد حسن رضوان واعظ بالأزهر الشريف ام المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) - أبو العراج

الشيخ زويد 2 - الجورة

9. الشيخ / عماد محمد السيد علي مجاهد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء سيدنا عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) - العكور

الشيخ زويد



10. الشيخ / محمد محمد عطية أحمد سليم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء المعني – المعنية - الشيخ زويد

11. الشيخ / محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء الأزهر - حي بحبوح - الشيخ زويد

12. الشيخ / محمد الكيلاني محمد عبد العال إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء التوبة – العكور - الشيخ زويد

13. الشيخ / محمد أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء أبو عبيدة - المدينة - الشيخ زويد

التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء

وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية