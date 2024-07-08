بالأسماء، إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال بحادث تصادم على طريق شربين في الدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر تصادم ميكروباص بالرصيف أمام كوبري شربين العلوي بمحافظة الدقهلية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف أمام كوبري شربين العلوي ووقوع مصابين.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة و4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من:

محمد أبو العينين حبيب 67 عاما مقيم منية النصر

سالي محمد كمال 32 عاما مقيمة شرمساح بشربين ومصابة بكسر فى الساق وكدمات متفرفة



- ريهام سعد عبد الجواد فودة 22 عاما ومقيمة بساط كرم الدين شربين مصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة وسحجات بالجسم

أحمد منتصر عبد الصبور منتصر 16 عاما مقيم بساط كرم الدين شربين كدمة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم

سما منتصر عبد الصبور منتصر 8 أعوام مقيمة بساط كرم الدين شربين مصابة بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وجروح باليد اليسرى

عبير شعبان على عوض الصياد عمرها عام مقيمة بساط كرم الدين شربين كدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا الى مستشفى شربين لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.