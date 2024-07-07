الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة وتطهير المجاري المائية

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على سرعة تطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية داخل المدينة، حيث كلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسرعة تطهير المجرى المائي لترعة الإسماعيلية. 

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متابعة تنفيذ دورة جمع القمامة 

وأوضح محافظ الإسماعيلية ضرورة متابعة تنفيذ دورة جمع القمامة النهارية في ساعات الصباح الأولى، وتكثيف أعمال النظافة العامة بكافة أرجاء المحافظة. 

وكان قد شهد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أمس السبت، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بمسجد الشهداء "الدوحة سابقًا" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٦هـ. 

 

أبرز الحضور خلال الاحتفال 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بالإسماعيلية، وعدد من أئمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.  

 

الدروس المستفادة من الهجرة 

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح  شكري، ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان إمام وخطيب مسجد بدر، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة. 

والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله في حب الوطن وبناء الأوطان، والعمل ابتغاء وجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله. 

وأن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة.  

 

تقديم تواشيح دينية 

واختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. 

وفي كلمته، نقل اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواطني الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد. 

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

مختتمًا، سعيد بثقة القيادة السياسية وتكليفي محافظًا للإسماعيلية، التي قضيت بها معظم سنوات خدمتي بالقوات الجوية، متمنيًا أن تعود الإسماعيلية لسابق عهدها "باريس الصغرى"، بالعمل والاجتهاد وتكاتف الجميع، مؤكدًا أنه والجهاز التنفيذي للمحافظة في خدمة كافة مواطني الإسماعيلية.
 

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