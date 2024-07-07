رئيس مدينة التل الكبير بالإسماعيلية يتوعد بمعاقبة المقصرين في عملهم (صور)

قام اللواء عماد الدكرورى رئيس مركز ومدينة التل الكبير، في محافظة الإسماعيلية بالمرور اليومى على المسطحات الخضراء والحدائق العامة بنطاق مدينة التل الكبير.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة كل من حسني عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير وعبده رئيس قسم تحسين البيئة ورؤساء الأقسام المعنية بمركز ومدينه التل الكبير.

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

متابعة أعمال جهاز التجميل

وتابع رئيس المدينة خلال الجولة أعمال إدارة تحسين البيئة بالتل الكبير والتي شملت إزاله الحشائش أسفل السياج النباتي وري المسطح الاخضر بميدان احمد عرابي، ودهان البلدورات المحيطة بالميدان وبالمسطحات الخضراء، ونظافة ورى المسطحات الخضراء، و نظافة الأحواض من الحشائش وتقليم نخيل الزينة.

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

المرور على الحملة الميكانيكية

كما قام رئيس المدينة بالمرور على الحملة الميكانيكية بالتل الكبير لمتابعه سير وانتظام العمل بالحملة الميكانيكية وأعمال الصيانة الدورية والتأكد من إتمام رفع كفاءة المعدات والسيارات استعدادا للاصطفاف القادم.

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

جانب من جولة رئيس مدينة التل الكبير، فيتو

وخلال الجولة وجه اللواء عماد الدكرورى بتكثيف أعمال القص والرى للأشجار لإعادة المظهر الحضارى والجمالى.

وأكد أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء واجبهم تجاه عملهم ووطنهم مطالبا ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار العمل على الحفاظ على المسطحات الخضراء بمركز ومدينه التل الكبير وضمن جدول أعمال الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.