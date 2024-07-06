ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة كانت تقل عمالا بالقرب من وصلة أبوسلطان أمام الشركة الصينية بالإسماعيلية.

أسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في محافظة الإسماعيلية، عن إصابة كل من: زياد أحمد عبد العال 15 سنة، ورحمة أحمد حسن 13 سنة، ومحمد جمال حسين 15 سنة، وحبيبه أحمد مبارك 14 سنة، وعبد النعيم أحمد محمد 12 سنة.

بالإضافة إلى إصابة أيتن عبد النعيم حسن ٦ سنوات شروق حسن عباس 14 سنة، إحسان عباس محمود 40 سنة، وفرحه السيد شعبان 11 سنة عبد الرحمن شحاتة محمد 14 سنة، وحنين جمال حسين 12 سنة، وسوما يوسف عبد الحليم 48 سنة، وسيف عوض 13 سنة، سعاد علي سنوسي 42 سنة، مريم خالد محمد 10 سنين.

عبير عطا الله 47 سنة، انتصار شمروخ حسن 48 سنة، وسحر عطا الله 46 سنة، وحسين جمال 12 سنة، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية.



إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة عمال

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عمال بالقرب من وصلة أبوسلطان أمام الشركة الصينية.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير الفرع ب16سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 21اخرين.

نقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة المتوفى إلى مشرحة نفس المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.



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