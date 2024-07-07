رئيس جامعة القناة يتفقد 40 مشروع تخرج قدمها 250 طالبا بكلية الهندسة (صور)

تفقد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، 40 مشروع تخرج قدمها 250 طالب وطالبة من أقسام الكهرباء، والمدني، والميكانيكا بكلية الهندسة.

أبرز المستقبلون لرئيس الجامعة

وكان في استقبال رئيس الجامعة كل من: الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة وكلاء الكلية رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

انظمة إعادة التدوير

وتضمنت المشروعات نظام إعادة تدوير المياه الخاصة بالمزارع السمكية لربط المزرعة بإنترنت الأشياء، روبوت للركن الآلي، تصميم لمبنى إداري وتعليمي ITI، التوزيع الكهربائي لمحطة النقل السريع مع تصميم وتحليل نظام الشحن اللاسلكي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

اشادة من رئيس الجامعة بالمشروعات المبتكرة

وأشاد الدكتور ناصر سعيد مندور بالمشروعات المبتكرة التي قدمها الطلاب، مؤكدًا أنها تعكس التميز الأكاديمي والقدرة الإبداعية للطلاب، وتعزز من مكانة الجامعة كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال الهندسة بإقليم القناة وسيناء.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما شملت المشروعات صوبة زراعية ذكية، تصميم وتنفيذ اللوحات الخارجية لمستشفى الصباح، نموذج محاكاة لنفق الرياح، ونظام أمن للسيارات، بالإضافة إلى آلة ذكية للتعرف على العيوب الموجودة في المنتجات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وصوبة زراعية ذاتية التحكم، وروبوت يعالج أطفال التوحد من سن 3 إلى 8 سنوات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب لطفي أن هذه المشروعات تمثل نماذج متميزة للتطبيق العملي لما تعلمه الطلاب خلال سنوات دراستهم، وتعكس القدرة الإبداعية والمهارات التقنية العالية التي اكتسبها الطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح الدكتور باسم الهادي السعيد أن كل مشروع قد شارك فيه من 8 طلاب حتى 35 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع في حجم الفرق يعكس تنوع التحديات التي تم تناولها في المشروعات.

تضمنت المشروعات أيضًا تحكم في سرعة الموتور من خلال شاشة، التوزيع الكهربائي للمستشفيات، وتصحيح مشاكل الشبكات الكهربائية، إلى جانب روبوت تعليمي للأطفال، وروبرت يعالج الدواجن المصابة بالتطبيق داخل عنابر كلية الطب البيطري.

وشارك 35 طالب وطالبة من قسم مدني إنشاءات بمشروع تجميد التربة بالنيتروجين المُسال.

وفي الختام أثنى الدكتور ناصر مندور على الجهد المبذول من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في تقديم حلول عملية لتحديات حقيقية، مما يسهم في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.