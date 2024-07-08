تصل لـ 30 جنيهًا، ارتفاع ملحوظ في أسعار البطاطس بالأسواق

سجلت أسعار البطاطس ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، ليصل سعر كيلو البطاطس في أسواق المناطق الراقية لـ 30 جنيهًا، وفي أسواق المناطق الشعبية إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر البطاطس اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البطاطس في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار البطاطس في الأسواق وتشمل؛ سعر البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات، وأيضًا أسعار كيلو البطاطس في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن أبرز عروض المحلات على أسعار البطاطس؛ في السطور الآتية:

سعر البطاطس اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات

البداية مع أسعار البطاطس في سوق العبور لجملة الخضراوات، تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 11.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.

سعر البطاطس اليوم في الأسواق، فيتو

25 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البطاطس وفقًا للبوابة الحكومية

فيما بلغ متوسط سعر البطاطس في الأسواق نحو 22.5 جنيه للكيلو، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، وتراوحت أسعار كيلو البطاطس من 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار البطاطس اليوم في الأسواق، فيتو

30 جنيهًا سعر كيلو البطاطس في السلاسل الغذائية

أما أسعار البطاطس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، بلغ سعر كيلو بطاطس للقلي والتحمير 24 جنيهًا، بلغ سعر البطاطس للطبخ نحو 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطاطس اليوم في الأسواق، فيتو

عروض على أسعار البطاطس في السلاسل الغذائية

وقدمت بعض السلاسل الغذائية الكبرى عروض على أسعار البطاطس لعدد محدد من الأوزان، وهي كالآتي:

بلغ سعر البطاطس عبوة وزن 4 كيلوات نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر البطاطس للطبخ عبوة وزن 3 كيلوات نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر البطاطس صغيرة «بيبي» عبوة وزن 2 كيلو نحو 30 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو بطاطس «أورجانيك» من 50 إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر عبوة بطاطس للقلي والتحمير وزن 600 جرام نحو 14 جنيهًا.