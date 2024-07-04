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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار بسوق العبور

 وشهد سوق العبور ارتفاع سعر الطماطم بنحو 150 قرشًا،  البصل بنحو جنيه، الباذنجان بنحو جنيه، الفلفل بنحو 4 جنيهات، فيما انخفض سعر البطاطس بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 10 جنيهات
سعر البطاطس12 : 17 جنيهًا
سعر البصل4.5 : 8 جنيهات
سعر الفلفل الرومي8 : 12 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 8 جنيهات
سعر البامية15 : 20جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 10 جنيهات
سعر الفاصوليا14 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 25 جنيهًا
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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور

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