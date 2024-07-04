أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار بسوق العبور

وشهد سوق العبور ارتفاع سعر الطماطم بنحو 150 قرشًا، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بنحو جنيه، الفلفل بنحو 4 جنيهات، فيما انخفض سعر البطاطس بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 5 : 10 جنيهات سعر البطاطس 12 : 17 جنيهًا سعر البصل 4.5 : 8 جنيهات سعر الفلفل الرومي 8 : 12 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 8 جنيهات سعر البامية 15 : 20جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 8: 10 جنيهات سعر الفاصوليا 14 : 20 جنيهًا سعر الليمون بلدي 10: 25 جنيهًا