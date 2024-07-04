أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور
أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
أبرز التحركات في أسعار الخضار بسوق العبور
وشهد سوق العبور ارتفاع سعر الطماطم بنحو 150 قرشًا، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بنحو جنيه، الفلفل بنحو 4 جنيهات، فيما انخفض سعر البطاطس بنحو جنيه.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس
«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
الصنف
السعر
|سعر الطماطم
|5 : 10 جنيهات
|سعر البطاطس
|12 : 17 جنيهًا
|سعر البصل
|4.5 : 8 جنيهات
|سعر الفلفل الرومي
|8 : 12 جنيهًا
|سعر الباذنجان بلدي
|4 : 8 جنيهات
|سعر البامية
|15 : 20جنيهًا
|سعر الثوم
|40 : 60 جنيهًا
|سعر خيار بلدي
|8: 10 جنيهات
|سعر الفاصوليا
|14 : 20 جنيهًا
|سعر الليمون بلدي
|10: 25 جنيهًا
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.