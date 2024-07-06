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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 10 جنيهات
سعر البطاطس12 : 17 جنيهًا
سعر البصل4.5 : 8 جنيهات
سعر الفلفل الرومي8 : 12 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 8 جنيهات
سعر البامية15 : 20 جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 10 جنيهات
سعر الفاصوليا14 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 25 جنيهًا
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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 12 جنيهًا بسوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

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