أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 5 : 10 جنيهات سعر البطاطس 12 : 17 جنيهًا سعر البصل 4.5 : 8 جنيهات سعر الفلفل الرومي 8 : 12 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 8 جنيهات سعر البامية 15 : 20 جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 8: 10 جنيهات سعر الفاصوليا 14 : 20 جنيهًا سعر الليمون بلدي 10: 25 جنيهًا