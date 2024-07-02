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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار بسوق العبور

وشهد سوق العبور انخفاض سعر الطماطم بنحو 50 قرشًا، الباذنجان نحو جنيه، فيما ارتفع سعر البصل بنحو 50 قرشًا، الفاصوليا بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم4.5 : 8 جنيهات
سعر البطاطس6 : 16.5 جنيه
سعر البصل3.5 : 8.5 جنيه
سعر الفلفل الرومي8 : 11 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 7 جنيهات
سعر البامية20 : 25 جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي10 : 13 جنيهًا
سعر الفاصوليا13 : 17 جنيهًا
سعر الليمون بلدي11: 25 جنيهًا
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البطاطس والبصل في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يبدأ من 14 جنيهًا في سوق العبور

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