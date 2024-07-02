أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار بسوق العبور

وشهد سوق العبور انخفاض سعر الطماطم بنحو 50 قرشًا، الباذنجان نحو جنيه، فيما ارتفع سعر البصل بنحو 50 قرشًا، الفاصوليا بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 4.5 : 8 جنيهات سعر البطاطس 6 : 16.5 جنيه سعر البصل 3.5 : 8.5 جنيه سعر الفلفل الرومي 8 : 11 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 7 جنيهات سعر البامية 20 : 25 جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 10 : 13 جنيهًا سعر الفاصوليا 13 : 17 جنيهًا سعر الليمون بلدي 11: 25 جنيهًا