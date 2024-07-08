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رياضة

بيراميدز يسعى للحفاظ على صدارة الدوري المصري على حساب الاتحاد السكندري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الدوري المصري،  يحل فريق بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

 يسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية واستعادة عروضه القوية بعدما تعادل فى آخر مباراتين أمام الداخلية وطلائع الجيش وتوقف رصيد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز العاشر.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بيراميدز الذي يسعي للحفاظ علي صدارة الدوري المصري في صناعة الشرس مع الاهلي.

ترتيب الاتحاد السكندري بالدوري 


ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

قائمة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري 

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب    

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز أحمد فتحي وإسلام عيسي

كما يغيب إبراهيم عادل للانضمام للمنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

 

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