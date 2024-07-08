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اقتصاد

المركزي يكشف حجم الفائض الكلي بميزان المدفوعات خلال يوليو - مارس 2024/2023

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

أعلن  البنك المركزي، اليوم، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2024/2023؛ أسفرت عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار.   

وحققت الفترة يناير - مارس 2024، فائض كلي بلغ نحو 4.5 مليار دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.

ووفقا  لتقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي اليوم، فقد سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2024/2023 على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة يناير - مارس (2024).

 

و بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار تركزت خلال الفترة يناير - مارس (2024).

وارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار.

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