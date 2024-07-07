البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 46,38 مليار دولار في نهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الإحتياطيات النقدية الدولية إلى 46,38 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (بصفة مبدئية).

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس شهري من 46.126 مليار دولار بنهاية مايو 2024، إلى 46.984 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليسجل نموًا بمعدل 1.86% وزيادة بقيمة 858 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

ويُعد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري أصول يمتلكها البنك تتكون من سلة عملات أجنبية، وذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ومعظم هذه الأصول بالدولار الأمريكي.