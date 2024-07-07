الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 46,38 مليار دولار في نهاية يونيو

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الإحتياطيات النقدية الدولية إلى 46,38  مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (بصفة مبدئية).

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس شهري من 46.126 مليار دولار بنهاية مايو 2024، إلى 46.984 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليسجل نموًا بمعدل 1.86% وزيادة بقيمة 858 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

ويُعد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري أصول يمتلكها البنك تتكون من سلة عملات أجنبية، وذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ومعظم هذه الأصول بالدولار الأمريكي.

البنك المركزى المصرى البنك المركزى الاحتياطى النقدى ارتفاع الاحتياطى النقدى المركزى

الأكثر قراءة

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

استقبال شعبي مهيب، 15 صورة ترصد لقاء شيخ الأزهر مع مسلمي تايلاند

6 جنيهات تراجعًا في الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الأحد

إثيوبيا تتعنت ضد مصر، باحث بالشأن الإفريقي: سد النهضة يمرر تدفقات منخفضة جدًا

منوعات

المزيد

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

واقعة غريبة، رجل يعض ثعبانا حتى الموت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

تعرف على أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الأحد 7-7-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي في بداية تعاملات اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد فوز بزشكيان في الانتخابات.. ما هي صلاحيات الرئيس في إيران (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية