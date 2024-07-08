إزالة 8 حالات لتعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، تنفيذ 8 حالات إزالة لتعديات على أملاك الدولة خلال يومين من بدء المرحلة، واسترداد مساحة 287 فدان من خلال لجان الإزالات بالمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

هذا ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، وإدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن أعمال الموجة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وبالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة( 23 ) من الإزالات التي بدأت يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر.

إجراءات تنفيذ الموجة واسترداد أراضي الدولة

يذكر أن سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال عقد محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا تحضيريًا برئاسة السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، ومسئولي الجهات المعنية؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ الموجة واسترداد أراضي الدولة المُتعدى عليها سواء بالبناء أو الزراعة، ووضع خطة عمل لتنسيق الجهود بكافة المراكز خلال فترة الموجة التي تنطلق اعتبارًا من ٦ يوليو الحالي وحتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

وقال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، إن الاجتماع يأتي في إطار استعدادات المحافظة لبدء تنفيذ الموجة( ٢٣) من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة التعديات المرصودة من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة، والمشروعات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة وإدراجها ضمن الموجة؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة.

وأضاف سيد، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، بإشراف مباشر من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدي بالمحافظة مؤكدا على أهمية تكاتف كافة الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.

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