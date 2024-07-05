غدًا بدء التقديم للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، فتح باب التقديم للمرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام ومدارس التعليم الفني بمحافظة الوادى الجديد، اعتبارًا من غد السبت الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٤ وحتى السبت الموافق ٢٠ من نفس الشهر.

ويمكن للطلاب التقديم للصف الأول الثانوي 2025 عبر رابط التقديم:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأكدت محافظة الوادي الجديد، أنه في حال ظهور أى مشكلة أو عائق خلال عملية التسجيل يُرجى التواصل مع فريق الدعم بقطاع تعليم المحافظة على الأرقام التالية:

المنسق العام 01284763060

منسق التعليم العام 01009154328

منسق التعليم الفني 01148275881

محافظ الوادي الجديد يعتمد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني

وسبق وأن اعتمد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، وفقًا للقدرة الإستيعابية لمدارس التعليم الفني بالمراكز المختلفة.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان لتحليل نتائج الشهادة الإعدادية وتم تحديد مجموع القبول كالتالي:

◾إدارة الخارجة التعليمية:

*مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية ( بنين ) ٢١٠ درجة.

* مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنات ١٤٠ درجة.

* مدرسة المروة الثانوية التجارية ٢٣٠ درجة ( بنين وبنات )

* مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين و٢٤٠ للبنات.

◾إدارة الداخلة التعليمية:

* مدرسة موط الصناعية للبنين ١٤٠ درجة

* مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ١٤٠ درجة

* مدرسة موط الثانوية التجارية ٢٥٥ درجة بنين وبنات.

* مدرسة موط الزراعية ١٥٠ درجة بنين وبنات.

◾ إدارة الفرافرة التعليمية:

*مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة ١٥٠ درجة بنين و١٩٠ درجة بنات

*مدرسة ابو بكر الصديق الثانوية الصناعية ١٦٠ للبنين و١٤٠ للبنات

* مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

◾إدارة بلاط التعليمية:

* مدرسة بلاط الثانوية الزراعية ١٤٠ درجة للبنين والبنات.

◾إدارة باريس التعليمية:

*مدرسة باريس الثانوية الزراعية ١٤٠ بنين وبنات.