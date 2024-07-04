الخميس 04 يوليو 2024
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الخارجة تنظم اجتماعا لمناقشة آلية تقنين الأراضي والحفاظ على أملاك الدولة

مركز ومدينة الخارجة،
مركز ومدينة الخارجة، ڤيتو

عقدَ جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا مهما لمناقشة آلية تقنين الأراضي والحفاظ على أملاك الدولة.

حضر الاجتماع عدد من المسئولين البارزين، من بينهم صابر علواني نائب رئيس المركز، رؤساء القرى، مسئولي أملاك الدولة بالقرى، ومسئول صندوق استصلاح الأراضي، وأعضاء لجنة الحصر.

وقال جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن الاجتماع تضمن مناقشة عدة نقاط حيوية تهدف إلى حصر الأراضي ووضع آلية دقيقة لحصر الأراضي، لضمان تحديد وتوثيق جميع الأراضي بشكل صحيح.

وأضاف جهاد أن الإجتماع تناول إزالة التعديات وتوضيح الخطوات والإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الاجتماع ناقش الحفاظ على أملاك الدولة، للتأكيد على أهمية الحفاظ على أملاك الدولة وعدم السماح بأي تجاوزات أو تعديات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي.

هذا وقد ناقش الاجتماع الكروكيات والإحداثيات من خلال استخدام الكروكيات والإحداثيات لتوضيح معالم الأراضي وضمان حقوق الدولة والمواطنين.

أكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات والتأكد من التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي سياق متصل، أكد المتولى، على رؤساء القرى والمسؤولين بالمركز ضرورة إنهاء أي إجراءات تخص المواطنين بسرعة وعدم عرقلة أي مطالب تكون في حدود القانون.

تأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية وضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة، ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق الدولة والمواطنين في مركز ومدينة الخارجة.

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