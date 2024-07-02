6 يوليو، انطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالوادي الجديد

أعلن سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أن المرحلة الأولى من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال عقد محافظة الوادي الجديد، اجتماعًا تحضيريًا برئاسة السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، ومسئولي الجهات المعنية؛ لمناقشة إجراءات تنفيذ الموجة واسترداد أراضي الدولة المُتعدى عليها سواء بالبناء أو الزراعة، ووضع خطة عمل لتنسيق الجهود بكافة المراكز خلال فترة الموجة التي تنطلق اعتبارًا من ٦ يوليو الحالي وحتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

وقال سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، إن الاجتماع يأتي في إطار استعدادت المحافظة لبدء تنفيذ الموجة( ٢٣) من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة التعديات المرصودة من خلال وحدات المتغيرات المكانية بنطاق مراكز المحافظة، والمشروعات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة وإدراجها ضمن الموجة؛ حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة.

وأضاف سيد، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، بإشراف مباشر من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الحديد، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدي بالمحافظة مؤكدا على أهمية تكاتف كافة الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.