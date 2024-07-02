رغم مساعي الاستثناء، التزام الواحاتية بغلق المحال التجارية بالوادي الجديد

بدأت المحال التجارية بمحافظة الوادي الجديد، في العاشرة من مساء الإثنين، تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية، اعتبارًا من مساء أمس أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة لغلق المحلات والمولات التجارية على مستوى الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات 2024، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من أول يوليو سيتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساءً في كل المحافظات.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات 2024 لا تنطبق على الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم والتي سيتم غلقها بحد أقصى الساعة 1 صباحًا، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

لطبيعتها الخاصة، مساع لاستثناء الوادي الجديد من قرار غلق المحلات

هذا فيما سبق وأن رفع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، مذكرة للواء محمد الزملوط محافظ الإقليم للعرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لطلب استثناء المحافظة من قرار غلق المحلات التجارية في العاشرة مساء، والذي يبدأ تطبيقه من الشهر المقبل، وذلك بسبب طبيعة المحافظة الصحراوية وارتفاع درجات الحرارة بها.

وأشارت الغرفة في بيان، إلى التنبيه على أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لعقد اجتماع طارئ للمجلس، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء والصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت الساعة 1 صباحا، وذلك ابتداء من شهر يوليو المقبل وذلك لتخفيف من استهلاك الكهرباء.

وأعلن عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، أنه جرى الاتصال بأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة لعرض المشكلة، وأفاد الوكيل أنه جرى التواصل مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، كما أكد أنه جار إعداد مذكرة للعرض على رئيس الوزراء، موضحا أن ذلك القرار يؤثر بصورة كبيرة على حركة البيع والشراء والاقتصاد المصري بأكمله.

وأكد يماني احترامه وتقديره الشديد لكافة القرارات الصادرة من الجهات السيادية والتنفيذية والتي تستهدف دائما الصالح العام، مطمئنا التجار بأنه الغرفة التجارية بالوادي الجديد تسعي دائما في الوقوف كتفا بكتف في مواجهة الصعاب وتذليل كافة العقبات ومساعدتهم دائما في السياق القانونية.

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