أفضل ماسكات طبيعية لتنظيف البشرة والعناية بها

ماسكات طبيعية لتنظيف البشرة، تُعدّ الماسكات الطبيعية خيارًا رائعًا لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب والرؤوس السوداء دون الإضرار بها، وذلك لاحتوائها على مكونات طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ماسكات طبيعية لتنظيف البشرة بعمق



ماسكات لجمالك

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة تحتاج من وقت لآخر إلى جلسات تنظيف عميقة، لتخليصها من اي شوائب أو اوساخ قد علقت بها.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه يمكن عمل تنظيف للبشرة، في البيت من خلال استخدام العديد من المواد الطبيعية، وإليك بعض الوصفات الفعّالة:

ماسك الطمي المغربي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الطمي المغربي.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

اخلطي الطمي المغربي مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة سميكة.

افردي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه حتى يجف تمامًا.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك العسل والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

اخلطي العسل والزبادي جيدًا.

افردي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع الحليب حتى تحصلي على عجينة سميكة.

افردي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك الطماطم:

المكونات:

ثمرة طماطم مهروسة.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اخلطي الطماطم المهروسة مع العسل.

افردي الماسك على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

ماسك العسل والليمون:

المكونات: ملعقة كبيرة من العسل، عصير نصف ليمونة.

الطريقة: اخلطي العسل مع عصير الليمون. افردي الماسك على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة. اغسليه بالماء الدافئ.

ماسك الأفوكادو:

المكونات: نصف ثمرة أفوكادو مهروسة، ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة: اخلطي الأفوكادو المهروس مع العسل. افردي الماسك على وجهكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسليه بالماء الدافئ.

ماسكات طبيعية

نصائح هامة تساعدك عند تنظيف البشرة



تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا قبل وضع أي ماسك.

اختبري الماسك على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على كامل الوجه للتأكد من عدم وجود حساسية.

استخدمي الماسكات الطبيعية 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

رطبي بشرتك بعد كل ماسك.

تختلف أنواع البشرة، لذا اختاري الماسك المناسب لنوع بشرتك.

إذا كانت لديك أي مشاكل جلدية، استشيري طبيب الجلدية قبل استخدام أي ماسك طبيعي.

مكونات إضافية يمكنك إضافتها لأي ماسك

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى هذه الوصفات لتعزيز فوائدها، مثل زيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو عصير الليمون، أو الخيار.

فوائد الماسكات الطبيعية لتنظيف البشرة:

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة، أن الماسكات الطبيعية خيارًا رائعًا ورخيصًا لتنظيف البشرة والعناية بها، ومع الاستخدام المنتظم، ستلاحظين تحسنًا ملحوظًا في صحة ونضارة بشرتك، ففوائد الماسكات الطبيعية لتنظيف البشرة عديدة، ومنها ما يلي:

* إزالة الشوائب والرؤوس السوداء.

* تقليل حجم المسام.

* توحيد لون البشرة.

* مكافحة الشيخوخة.

* ترطيب البشرة.

* منح البشرة النضارة والحيوية.