خلال جولته الميدانية، محافظ الجيزة يتفقد إنشاء 3 محطات صرف صحي بأبو النمرس (صور)

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القرى بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لخدمة القرى المحرومة في إطار سعي الدولة للنهوض بالبنية التحتية وكافة الجوانب المعيشية للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة ٣٢ ألف م٣ يوميآ لخدمة أهالي قريتي زواية أبو مسلم وأبو يوسف مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة ٨ آلاف م٣ يوميآ ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع ٤٥ الف م٣ يوميآ وذلك لخدمة مواطني تلك القرى.



توجيهات محافظ الجيزة

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة مسئولي الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الأنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لتعظيم الاستفادة القصوي ودخول المشاريع الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما وجه شركة مياه الشرب الصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية وذلك بالتزامن مع الاعمال الجارية من قبل الجهاز التنفيذي للانتهاء من المشروعات طبقآ للجدول الزمني المقرر لتشغيل المحطة بشكل كامل.

وأطمئن محافظ الجيزة خلال جولته علي الموقف التنفيذي لشبكات خطوط الطرد والانحدار والأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية مشيرًا أن فور الانتهاء من تشغيل المحطات سيتم الأخذ في الاعتبار دراسة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق أستكمالآ لأعمال تطوير البنية التحية بالقري.



كما وجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم للانتهاء من الدفع النفقي لإنجاز المشروعات طبقآ للجدول الزمني المحدد لما تمثله من أهمية كبيرة في الارتقاء بالبنية التحية ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.