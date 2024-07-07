لليوم الثاني على التوالي، اليسار ينتصر في أوروبا، هزيمة مدوية لليمين المتطرف ومعسكر ماكرون في الانتخابات الفرنسية، ورئيس الوزراء يعلن استقالته

خيبة أمل ضربت اليمين المتطرف في فرنسا عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات، والتي أظهرت تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا في جولتها الثانية.

تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف

وأظهرت تقديرات أولية أن تحالف اليسار حل في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف، خلال الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي أُجريت اليوم الأحد.

وأشارت النتائج الأولية التي أعلن عنها مركز إيفوب، إلى حصول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على 180 إلى 215 مقعدا في الجمعية الوطنية “البرلمان”، وحصول معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (معا) على 150 إلى 180 مقعدا، بينما حصل التجمع الوطني اليميني المتطرف على 120 إلى 150 مقعدا.

قال جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، وهو الحزب الأكبر في ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة: "إن اليمين المتطرف بعيد كل البعد عن الأغلبية الليلة.. نتيجة الانتخابات هي نتيجة جهد رائع".

اليسار الفرنسي يطالب ماكرون بالاعتراف بالهزيمة

وأضاف ميلينشون: "على الرئيس أن ينحني ويعترف بأن هذه هزيمة.. وعلى رئيس الوزراء أن يرحل".

وأكد ميلينشون في كلمة أمام أنصاره: "إن الرئيس لديه السلطة ومن واجبه دعوة الحزب الوطني الديمقراطي إلى الحكم".

تحدث زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا، الذي كان يأمل أن يصبح رئيس وزراء فرنسا المقبل، إلى أنصاره.

ووصف بارديلا التحالف بأنه "غير الطبيعي" و"المشين" الذي "حرم الشعب الفرنسي" من انتصار حزب الجبهة الوطنية: "الليلة، هذه التحالفات تلقي بفرنسا في أحضان أقصى اليسار".

وأشار بارديلا إلى أن الرئيس ماكرون دفع البلاد نحو "حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار".

ويقول بارديلا: “الجميع يدرك اليوم أن الترتيبات التي دبرها الإليزيه.. لن تذهب إلى أي مكان”، مضيفًا أنه يتفهم "إحباط" الشعب الفرنسي.

وأكد بارديلا أنه "منذ أشهر، بدأت رياح الأمل تهب ولن تتوقف أبدا عن الهبوب".

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تقديم استقالته

من ناحية اخرى، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، اليوم الأحد، عن عزمه تقديم استقالته غدا الإثنين، بعد الهزيمة التي تعرض لها حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات التشريعية، مضيفا أنه سيقوم بالمهام التي تطلب منه لو تطلب الأمر ذلك.

زعيم اليسار يدعو ماكرون للدعوة لتشكيل الحكومة

وصرح زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلونشون، اليوم الأحد، بأن على الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، دعوة أحزاب اليسار الفرنسي لتشكيل الحكومة.

والجمعة الماضية شغلت الانتخابات البريطانية اهتمام العالم أجمع خاصة عقب تحقيق حزب العمال البريطاني المعارض نجاحا هو الأول من فترة والإطاحة بحزب المحافظين من الحكم، حيث أصبح كير ستارمر رابع زعيم لحزب العمال البريطاني يطيح بحزب المحافظين منذ الحرب العالمية الثانية، وأول رئيس وزراء لحزب العمال منذ 14 عامًا.

