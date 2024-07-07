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خارج الحدود

تهديدات بالعصيان في فرنسا في حالة فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية

انتخابات فىتسا،فيتو
انتخابات فىتسا،فيتو

لوح موظفو الخدمة المدنية في فرنسا بإعلان العصيان إذا صعد اليمين المتطرف إلى الحكم، وأطلق عشرات المديرين والموظفين هذا التحذير في عريضة يتم تداولها.

تهديدات وتحذيرات للانتخابات الفرنسية

وقال 40 من المديرين ورؤساء المؤسسات والمفتشين العامين للإدارة في العريضة إنه تم إطلاق هذا التحذير بضمير ومسؤولية وإنه إذا وصل حزب التجمع الوطني إلى السلطة لن نطبق التعليمات.

قلق ومخاوف من نتائج الانتخابات

وتعكس المبادرة حالة القلق التي تصيب الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في حال سيطر اليمين المتطرف على البلاد، والتساؤل الذي يطرحونه: "هل من الممكن التحرر من التعليمات التي سيتم توجيهها إلى المسؤولين العامين؟

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية فقد جمع النص، الذي وزعه كبار المسؤولين في قطاع التربية الوطنية، 3171 توقيعًا حتى صباح أمس السبت 6 يوليو.

ويبرر الموقعون توجههم برفض تطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تخالف قيم الجمهورية" وفق تعبيرهم.

وقال مؤلفو الوثيقة التي وقع عليها بالأحرف الأولى موظفون أبرزهم جان تشارلز رينجارد المفتش العام الفخري الشهير، "لن نكون منفذين لسياسة تتعارض مع المبادئ التي يقوم عليها ارتباطنا بخدمة التعليم العام".

وفي السياق ذاته أعلن عالم السياسة توماس جينولي، العضو السابق في حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يوم الاثنين الماضي، عن إنشاء "شبكة مقاومة لليمين المتطرف، تتكون أساسًا من موظفي الخدمة المدنية"، وستكون إحدى أساليبهم الرئيسة رفض أوامر معينة تعطى للعملاء، وسيتم نشر دليل بحسب قوله.

وتثير مثل هذه الخطوات غضب حزب التجمع الوطني، وقد نددت بها مارين لوبان ووصفتها بأنها مثيرة للسخرية، ومن جانبه، أعلن فابريس ليجيري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني، في مقابلة أجرتها معه "رويترز" في 25 يونيو الماضي أنّ "الأشخاص غير السعداء، بإمكانهم المغادرة" وفق تعبيره.

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