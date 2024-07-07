نتائج أولية: اليسار الفرنسي يحقق فوزا كبيرا واليمين المتطرف يحل ثالثا
حقق تحالف اليسار فوزًا استثنائيًا في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية 2024، وفقًا لمؤشرات أولية، كشفت عن تصدره الاستحقاق الديمقراطي، وبحسب المؤشرات الأولية أيضا حل اليمين المتطرف ثالثا في الانتخابات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، أظهرت عن فوز اليسار بما يتراوح بين 172 و215 مقعدًا، فيما حقق المؤيدون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما بين 150 إلى 180 مقعدا.
نسبة المشاركة تتجاوز 60%
وأضافت بعض التقارير الإعلامية إلي أن الفرنسيين صوتوا بكثافة، اليوم الأحد، في الدورة الثانية لانتخابات تشريعية تاريخية، سجلت نسبة المشاركة حوالي 60 %.
وقدر معهدا إيبسوس وابينيونواي أن نسبة المشاركة خلال استطلاع رأي، بحوالي 67% من أصوات الناخبين الفرنسيين.
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