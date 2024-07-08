البورصة المصرية، قطاع البنوك يتصدر حركة التداولات بنسبة 24.29%

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، حيث تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 66,939,819 جنيها، بنسبة 24.29 %، بإجمالى 20 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة على حركة التداولات.

حركة التداولات جلسة الإثنين 8 يوليو 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43 % عند مستوى 28.724.58 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21 % عند مستوى 6.369.62 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03 % عند مستوى 9.234.65 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43 % عند مستوى 2.787.27 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

جدير بالذكر بلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات الاسبوع الماضى، نحو 3.3 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 1.3 مليون سهم، وتنفيذ 96 ألفًا و345 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 13.94% منذ بداية 2024.

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