الإثنين 08 يوليو 2024
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صحة ومرأة

أسباب تأخر المشي عند الأطفال

تأخر المشى
تأخر المشى

يبدأ الطفل يمشى بمفرده بدءا من إتمامه عام ولكن هذه ليست قاعدة لأن هناك أطفال تمشى قبل ذلك وأيضا بعد ذلك.

والمشى من الأمور التي تسعد بها الأمهات كثيرا وعندما تتأخر عند الطفل تبدأ الأمهات في القلق والانزعاج واستشارة الطبيب لمعرفة السبب.

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه أمر عادى أن يتأخر الطفل الولد في المشي للشهر الـ 20، والبنت تتأخر للشهر الـ 18، مع الأخذ في الإعتبار ان المشي موضوع فردي وكل طفل مختلف عن الآخر.

واضاف شبيب، أن هناك أطفال يمكن أن تمشي مبكرا وفي الغالب من الشهر التاسع وفي حالات قليلة من الشهر التامن، لكن عادي لو الطفل الولد تأخر للشهر الـ 20 والبنت للشهر الـ 18، وبعض الحالات لو الطفل أو الطفلة أعتادو الزحف وهم جالسين مسموحلهم يتأخروا فى المشى حتى عمر عامين.

أسباب تأخر المشي عند الأطفال 

وتابع، أن هناك أسباب وراء تأخر الأطفال في المشي، منها:

  • سوء التغذية وعدم التعرض للشمس
  • السمنة وزيادة الوزن
  • الكساح بكل أسبابه واشهرهم نقص فيتامين د
  • مشاكل العظام مثل الهشاشة ولين العظام
  • خلع مفصل الحوض وهو من أشهر الأسباب التى لو لم تعالج مبكرا يحتاج الطفل تغيير مفصل
  • مشاكل العضلات مثل الضمور وضعف العضلات
  • أي مشكلة في المخ تسبب تأخر المشي أو تمنعه تماما
  • مشاكل الأعصاب تمنع الطفل من المشي أو  تأخره أو لاقدر الله يفقد القدرة على المشي بعد اكتسابها
  • في بعض الحالات الأطفال يمكن أن تتأخر ف المشي بدون أي    
         مشاكل
  • استخدام المشاية خاصة لو استخدمها الطفل فى سن مبكر أو لفترة طويلة
تأخر المشى عند الأطفال 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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المشي تأخر المشى عند الأطفال أسباب تأخر المشى عند الأطفال الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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