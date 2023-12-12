الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع حفاظا على صحته

الطفل الرضيع، فيتو
الطفل الرضيع، فيتو

يحتاج الطفل الرضيع إلى عناية خاصة من حيث الرضاعة الطبيعية والنظافة المستمرة للطفل حفاظا على راحته ونموه بشكل صحى.

وتواجه الأمهات خاصة حديثان الأمومة مشاكل عديدة فى العناية بالطفل الرضيع، لعدم وعيهم بما يحتاجه الطفل فى هذه المرحلة.

4 ممنوعات تجنبيهم مع الطفل الرضيع 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 4 ممنوعات يجب تجنبهم مع الطفل الرضيع حفاظا على صحته، منها:-

  • ممنوع أن ينام الطفل على بطنه، فالنوم على البطن ممنوع بدون ملاحظة في الشهور الأولى.
  • ممنوع أن ينام الطفل على وسادة فالمخدة ممنوعة قبل السنة.
  • ممنوع تعويد الطفل على العصائر من الشهور الأولى لأن ذلك يمنعه من تناول الخضروات والفاكهة.
  • ممنوع تعويد الطفل على الطعام الذى يحتوى على السكر او الملح لأنه سيرفض الطعام العادى بعد ذلك.

وأضاف شبيب أن الأم وحدها بيدها تعويد الصغير على العادات الصحية السليمة من البداية حتى يكبر عليها ويميل للطعام الصحى مايياعده فى تقوية مناعته وحمايته من الأمراض ونموه بشكل صحى بدون أى مشاكل.

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4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع، فيتو 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادى، واللحوم أيضا يمكن ضربها فى الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادى، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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الطفل الرضيع طفلك الرضيع 4 ممنوعات تجنبيهم مع طفلك الرضيع الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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