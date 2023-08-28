طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع، منعش ومغذي وسهل التحضير

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع، الليمون بالنعناع من العصائر الطبيعية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق منعش خاصة فى فصل الصيف.

وطريقة تعامل عصير الليمون بالنعناع، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وعادة تكثر ربات البيوت من طرق تحضيره فى المنزل فى فصل الصيف لإنعاش أفراد الأسرة فى الطقس الحار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع.

مكونات عمل عصير الليمون بالنعناع:-

4 حبات ليمون

نصف ربطة أوراق نعناع طازجة.

لتر ونصف ماء مثلج

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة

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طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع:-

نحضر المكونات ونضعها معا فى الخلاط الكهربائي.

نضرب جيدا حتى نتأكد من المكونات تجانست تماما.

ثم نصفى العصير ونقدمه باردا ويفضل تقديمه بعدها مباشرة.

وهناك طريقة أخرى لعمل عصير الليمون بالنعناع.

مكونات الليمون بالنعناع:-

4 حبات ليمون

نصف ربطة أوراق نعناع طازجة

ليتر ماء مثلج

نصف لتر سفن اب مثلج

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة

طريقة عمل الليمون بالنعناع:-

نحضر المكونات ما عدا السفن آب ونضعها معا فى الخلاط الكهربائي.

نضرب جيدا حتى نتأكد من المكونات تجانست تماما.

ثم نضيف السفن اب ونضرب مرة أخيرة.

ثم نصفى العصير ونقدمه باردا ويفضل تقديمه بعدها مباشرة.

طريقة عمل الليمون بالنعناع، فيتو

فوائد الليمون

والليمون له فوائد عظيمة، ومن فوائد الليمون:-

الليمون مصدر جيد لفيتامين (C)

توفر الثمرة الواحدة من الليمون، نحو 31 ملج من فيتامين (C)، والذي يمثل 51 ٪ من المدخول اليومي للجسم.

توفر الثمرة الواحدة من الليمون، نحو 31 ملج من فيتامين (C)، والذي يمثل 51 ٪ من المدخول اليومي للجسم. يساعد في خفض الوزن، حيث يحتوي على ألياف "البكتين" القابلة للذوبان والتي تتوسع في معدتك، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يمنع تكون حصوات الكلى، حيث يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على منع حصوات الكلى عن طريق زيادة عدد مرات التبول وزيادة درجة الحموضة البولية، وخلق بيئة أقل ملاءمة لتشكيل حصوات الكلى.

يقي من فقر الدم، حيث يحتوي الليمون على بعض الحديد، لكنه يمنع فقر الدم في المقام الأول عن طريق تحسين امتصاصك للحديد من الأطعمة النباتية.

يحد من مخاطر السرطان، وفي الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار، تسببت العديد من مركبات الليمون في قتل الخلايا السرطانية.

يحسن من صحة الجهاز الهضمي.

فوائد النعناع

وبالنسبة النعناع فله أيضا فوائد عديدة ومن فوائد النعناع:-

يساعد في علاج نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الحنجرة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويرفع كفاءة الرئتين.

يساعد فى تخفيف الاحتقان فى القصبات الهوائية والرئتين ما يسرع من شفاء أى إصابة بهما.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يرفع من من كفاءة الجهاز التنفسي حيث أن رائحة النعناع القوية تفتح الممرات الهوائية وتسبب الراحة عند التنفس.

يساعد فى علاج السعال ويطرد البلغم ويحتوي على مضاد قوي للالتهابات، ما يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي.

يساعد فى تنظيم حركة الجهاز الهضمي، وعلاج عسر الهضم.

يساعد في علاج اضطرابات القولون العصبي.

يعالج الانتفاخات والغازات ويطهر المعدة.

يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ما يساعد فى إنقاص الوزن.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.

يقوى عضلة القلب ويعزز صحة الأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء ما يساعد في مقاومة الاكتئاب.