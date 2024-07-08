وقف أعمال بناء مخالف في أتميدة بالدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بميت غمر في الدقهلية حملات مكبرة وقامت بإيقاف أعمال بناء مخالف بفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بدون ترخيص بقرية أتميدة.

وجاء ذلك في إطار التصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

حملات مكثفة بقرى ميت غمر

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور شيماء معز رئيس الوحدة المحلية باتميدة، والقسم الهندسي بالوحدة وفريق العمل المعاون.

ايقاف اعمال بناء مخالف

وتم ايقاف اعمال بناء مخالف بفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية بدون ترخيص بقرية أتميدة .

مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة

واكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقري التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة.