الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

تنفيذ إزالة ليلية لدور مخالف في عقار بميت غمر بالدقهلية (صور)

حملة إزالة مخالفات
حملة إزالة مخالفات بناء، فيتو

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة تمكنت من  فك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث علوى على مساحة ١٣٠ مترًا بقرية ميت أبو خالد.

حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء

وذلك في إطار التصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت  غمر، مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من عبد الفتاح شحاتة نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بحضور إيمان إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بميت أبو خالد، أحمد  رضا رئيس الوحدة المحلية بصهرجت الكبرى، أحمد الدسوقي الفني بقرية ميت يعيش، سامي الصادق الفنى بقرية صهرجت.

 

فك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث

تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الثالث علوى على مساحة ١٣٠ مترًا بقرية ميت أبو خالد.

مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر.

أكد اللواء أنور عثمان مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بمدينة ميت غمر والقرى التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًّا بأي تعديات جديدة.

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