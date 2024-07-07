الأحد 07 يوليو 2024
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إزالة فورية لمخالفات البناء والتحفظ على معدات المقاولين ومواد البناء بدمياط الجديدة

إزالة مخالفات البناء،
إزالة مخالفات البناء، فيتو

أعلن الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم فى المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

أوضح رئيس الجهاز، أنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون إستغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

إيقاف محاولة الشروع فى بناء دور مخالف

 أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع فى بناء دور مخالف بالعقار رقم (١٢ / ٢٩) بالمجاورة (الثانية) بنطاق الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

أفاد رئيس الجهاز بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالف، مؤكدًا الإدارات المعنية فى الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.

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