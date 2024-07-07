إزالة فورية لمخالفات بناء في دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم فى المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى الذى تم بناؤه بعناية.

جهاز المدينة تصدى لمحاولة الشروع فى بناء دور مخالف

وأوضح رئيس الجهاز، أنه فى إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع فى بناء دور مخالف بالعقار رقم ( ١٢ / ٢٩) بالمجاورة ( الثانية) بنطاق الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

إيقاف محاولة الشروع فى بناء دور مخالف بمدينة دمياط الجديدة

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن تلك الحملات تأتى فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها، وإزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

وأفاد رئيس الجهاز، بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيال المخالف.. مؤكدًا على الإدارات المعنية فى الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الإنضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأنه لا تهاون مع أى مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.

وكشف أن حملات المتابعة والرصد المستمرة تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز، المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، اللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولى لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.