وكيل موازنة البرلمان يكشف أبرز ملفات الحكومة الجديدة

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ننتظر حضور الحكومة الجديدة بكامل هيئاتها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا.

خطوات الحكومة في ملفات الكهرباء وضبط الأسعار

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: الحكومة الجديدة بدأت تأخذ خطوات جيدة في العديد من الملفات المهمة مثل الكهرباء وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.



رؤية الحكومة الجديدة

ولفت: رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعات سريعة مع المعنيين مع هذا الملفين وطلب منهم وضع رؤية سريعة وبرنامج للقضاء على تلك المشاكل كضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وكبح معدلات التضخم والانتهاء من مشكلة انقطاع الكهرباء.

برامج الحكومة الزمنية

وأشار: لابد غدًا في بيان الحكومة أن يرفق به برامج زمنية لتنفيذ هذا البيان وخطوات كيفية تنفيذ ومن أين سيتم تمويل تنفيذ هذا البيان.