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أخبار مصر

وفق نص اللائحة الداخلية، كيف تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ (فيديو)

الحكومة الجديدة أمام
الحكومة الجديدة أمام البرلمان، فيتو
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يعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنامج عمل الحكومة الجديدة التي تم إعلانها الأربعاء الماضي، على مجلس النواب من أجل الحصول على "ثقة المجلس" في الحكومة وبرنامجها.
 

كيف تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟

يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ثم يُحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويُراعى في هذه اللجنة تمثيل المعارضة والمستقلين، وتختص بدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ثم يُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس

يجب صدور قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

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