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أخبار مصر

الإمارات في الصدارة، الدول الأعلى تطبيقا للعمل عن بعد بالخليج العربي (إنفوجراف)

العمل عن بعد في دول
العمل عن بعد في دول الخليج، فيتو

سلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على الدول الأعلى تطبيقا للعمل عن بعد في دول الخليج، حيث احتلت الإمارات المركز الأول بنسبة 21 %، بينما جاء قطاع تكنولوجيا المعلومات في مقدمة الصناعات الأعلى تطبيقا للعمل عن بعد. 

تعد شركات تكنولوجيا المعلومات، والإعلان الخليجية من أوائل الشركات تطبيقًا للعمل عن بعد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطبيعة الفردية لعملهم المكتبي بشكل أساسي.

 الصناعات الأعلى تطبيقا للعمل عن بعد

على العكس من ذلك، تعرض شركات البناء والتصنيع أدنى معدلات الاعتماد بسبب الاحتياجات التشغيلية المتأصلة في صناعتها، وذلك وفقًا لتقرير استطلاعي صادر عن جلف تالنت شمل 4000 متخصص و1000 مدير في دول مجلس التعاون الخليجي.

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