الأحد 07 يوليو 2024
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أخبار مصر

باستثمارات 100مليون دولار، تفاصيل تنفيذ 4 مشروعات بمصر بالتحالف بين سيجنفاي فيليبس وجيلا (إنفوجراف)

أول مصنع للإضاءة
أول مصنع للإضاءة في مصر، فيتو
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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل بحث تنفيذ 4 مشروعات بمصر بالتحالف بين سيجنفاي فيليبس وجيلا.

وذلك بعد أن التقى الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلي تحالف سيجنفاي فيليبس وجيلا، وتم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة.

 جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر

استعرض اللقاء 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات "سيجنفاي فيليبس وجيلا" باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، والعمل على توطين مختلف الصناعات، تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الشأن، وضرورة التركيز على قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة تقود التنمية الشاملة في البلاد خلال المرحلة الحالية.

 

 أول مصنع للإضاءة في مصر

يتمثل في إقامة أول مصنع للإضاءة في مصر لهذا التحالف (سيجنفاي جيلا لتكنولوجيا الإضاءة) لتقديم حلول ومقترحات إضاءة Led  على أحدث طراز، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 50 مليون دولار، وسيتم التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا ودول منطقة الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 60%، بحيث تكون العمالة مصرية، من خلال فرص عمل تزيد على 1000 مهندس وعامل وفني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم اعتبار مصر مركزا لتدريب العمالة على هذا النوع من المنتجات، ومن المتوقع البدء في الإنتاج اعتبارا من مطلع العام المقبل 2025.


 

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