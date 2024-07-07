الأحد 07 يوليو 2024
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محافظات

محافظ القليوبية: إعادة فتح ملف الأسواق العشوائية للقضاء على الإشغالات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

وعد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بإعادة فتح ملف الأسواق العشوائية  للقضاء على الإشغالات وانتظار الباعة الجائلين في الشوارع.

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جاء ذلك خلال جولة  محافظ القليوبية، اليوم شملت عددًا من شوارع مدينة بنها، وشملت منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزبة السوق والبر الشرقي للرياح التوفيقي.

وخلال الجولة، شُنّت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق وتم إلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى، كما وجه المحافظ بوضع نقطة أمنية خاصة بشرطة المرافق في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات.

 كوبري على الرياح التوفيقي يربط الحركة بين مدينة بنها والبر الشرقي

وأكد المهندس أيمن عطية أن الرصيف والشارع حق للمواطن، ولن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال. كما شدد على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع. 

كما تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم البر الشرقي للرياح التوفيقي بعد تطويره وتحويله إلى كورنيش حضاري ومتنفس جديد لأهالي مدينة بنها.

ويضم الكورنيش 25 كشكًا حضاريًا تم تأجيرها للشباب لفتح فرص عمل جديدة. ووجه المحافظ بزيادة عدد الأكشاك وبحث إنشاء كوبري على الرياح التوفيقي يربط الحركة بين مدينة بنها والبر الشرقي لتسهيل تنقل المواطنين إلى الكورنيش.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود محافظة القليوبية لتوفير أماكن ترفيهية مناسبة للمواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

محافظ القليوبية يوجه بدفع الاعمال بالمستشفي الجامعي

وفي إطار حرص المحافظ على متابعة المشروعات الخدمية والصحية بمحافظة القليوبية، قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية اليوم لمتابعة بدء أعمال إنشاء مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد.

ويقام المشروع بشراكة بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية، ويهدف إلى توفير خدمات طبية متخصصة لأهالي مدينة بنها والمدن المجاورة.

وتفقد المحافظ سير العمل في الموقع، واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع حول مراحل التنفيذ والخدمات التي سيقدمها المستشفى.

ووجه المحافظ بدفع العمل وزيادة عدد العمال في الموقع لسرعة إنجاز المشروع، مؤكدًا على أهميته في تلبية احتياجات المواطنين الصحية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية

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