تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ربة منزل وابنها حرقا في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة ربة منزل لقيامها بقتل ام ونجلها حرقا اثر خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من شهر أغسطس لاستكمال المحاكمة.



ضبط ربة منزل لقيامها بقتل أم ونجلها حرقا بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٥٦٨٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٥٨٧ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "شيماء.ج.ع"، ٤٠ سنة ربة منزل - مقيمة شارع الرشاح خلف الجمعية، أرض عثمان هلال العادلي، قسم قليوب، القليوبية - لأنها في يوم ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية حال كون المجني عليه م م طفل لم يجاوز الثامنة عشر عام ميلادي كامل - قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة ك ح، مدحت م ح مع سبق الإصرار.

وذلك بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى أعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

ضبط متهمة بالقتل العمد

وأشار أمر الاحالة ان المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال تكون المتهمة قد ارتكبت الجنايات واشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته أحرقتها ونشأ عن ذلك مات كلا من نسمة ك ح ومدحت م ح على النحو المبين بالاتهام الأول بـ القليوبية.