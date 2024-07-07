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تأجيل محاكمة 12 شخصًا لاتهامهم بقتل سيدة وشروعهم في قتل آخرين بقليوب

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،  تأجيل محاكمة 12 شخصًا لاتهامهم بقتل سيدة وشروعهم في قتل آخرين، بقليوب، لجلسة اليوم الأول من شهر أغسطس.

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أمر الإحالة في اتهام أشخاص بقتل سيدة بالقليوبية 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11052 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2822 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين كلا من "سليم د س"، 60 سنة، بدون عمل، و"طه د س"، 58 سنة، و"عمرو ط د"، 22 سنة، سائق، و"خضر د س"، 48 سنة، مندوب مبيعات، و"بهيجة د س"، 51 سنة، بدون عمل، و"حمدان د س"، 44 سنة، و"محمد ن ع"، 24 سنة، موظف، و"عزة ج ع"، 44 سنة، ربه منزل، و"ثابت م م"، 21 سنة عامل، و"صفوت م م"، 21 سنة، فران، و"مصطفي م م"، 22 سنة، حداد، و"وحيد ع ح"، 63 سنة بالمعاش، وجميعهم مقيمين عرب السنابلة صنافير مركز قليوب، لأنهم في يوم 7 / 7 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول إلى السابع قتلوا المجنى عليها "أمينة خ س، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

اتهام أشخاص بالعنف والقتل بقليوب 

واختتم أمر الإحالة، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل المجني عليهم وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى البدني والمعنوي وفرض السطوة مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "أسلحة نارية وبيضاء"، وقد وقعت الجرائم سابقة الوصف بناء على تلك الجريمة بـ قليوب

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