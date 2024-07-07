محامي أسرة طفل شبرا الخيمة يكشف تفاصيل جديدة عن قضية الدارك ويب

أكد مصطفى محمد محامي أسرة المجني عليه في واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميا بجريمة الدارك ويب أن المتهم الثاني علي الدين القاصر يواجه سبع قضايا مماثلة بخلاف تلك الجريمة، تمثل تحريضه على خطف أشخاص وأطفال آخرين بخلاف طفل شبرا حتي يقوم تصوير مقاطع فيديو دموية ونجح في تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو أن المتهم علي الدين أوهم ضحاياه بتحويل أموال لهم نظير عملية التمثيل بالجثث ولم يحدث لك، مشيرا إلى أنه لم يضع المقاطع المصورة على الدارك ويب بسبب عدم امتلاكه حساب بنكي حتى الآن لعدم بلوغه السن القانوني وكان ينتظر البلوغ ويجمع الفيديوهات ليرفعها مرة واحدة ويحقق أموالا طائلة..

جنايات شبرا الخيمة تحاكم متهمين الدارك ويب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، تأجيل نظر قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر جلسة اليوم، كطلب المحامي الحاضر مع المتهم الثاني. وكلفت النيابة العامة بتنفيذه، كما أمرت بوضع المتهم الثاني تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقرير طبي فني تفصيلي بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين "طارق أ. ع."، 19 سنة، عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة، و"علي الدين م. ع."، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في منتصف أبريل من العام الجاري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.

بأن قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "أحمد م. س." عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني والاتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة.

وأعد لذلك الغرض أدوات عبارة عن "عقاقير طبية.. وحزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان وجوده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في جريمة الدارك ويب

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن "مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الدارك ويب بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.